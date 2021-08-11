Кількість звернень до поліції у зв’язку випадками домашнього насильства в період пандемії зросла, - заступниця міністра внутрішніх справ Павліченко

В Україні кількість звернень до правоохоронних органів щодо фактів домашнього насильства від початку карантину зросла. Тому в міністерстві зараз працюють над декількома інноваційними рішеннями, які допоможуть ефективніше надавати допомогу постраждалим.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, йдеться в публікації ""Німі дзвінки" і закодовані жести: як у пандемію рятують жертв домашнього насильства".

У МВС це пояснюють декількома причинами. "Порівнюючи річну статистику 2019-2020 років, ми спостерігали збільшення кількості звернень за страховими випадками домашнього насильства на 47%. Все це стало можливим завдяки інформаційним кампаніям, які включають в себе також чат-бот, план безпеки в ситуації домашнього насильства, - зазначила вона. - Також це є свідченням зростання рівня довіри до поліції, адже люди знають, що саме правоохоронці зможуть їм допомогти в такій ситуації. Така динаміка показує, що домашнє насильство стало видимим у нашому суспільстві. Люди стали більше говорити про домашнє насильство, розпізнавати його і звертатися в поліцію".

При цьому заступниця міністра підкреслила, що від домашнього насильства страждають не тільки жінки і діти, а й чоловіки.

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Вона також розповіла, що на початку карантину, МВС розробило спеціальну інструкцію для тих, кому потрібна допомога в подібних ситуаціях. "Ми підготували і розповсюдили план безпеки, який містить актуальні рекомендації, - пояснює Павліченко. - Одним із пунктів рекомендується заздалегідь домовитися з близькими або друзями щодо умовного сигналу про допомогу в разі, якщо станеться домашнє насильство. За таким сигналом довірена особа викличе поліцію. Це може бути СМС із кодовою фразою або дзвінок і мовчання в трубку".

Павліченко додала, що оператори лінії "102" пройшли навчання і мають чіткий алгоритм дій, як реагувати в тому числі на нестандартні повідомлення, які ставити запитання, щоб потерпіла особа нічим себе не видала перед кривдником, а наряд поліції, який виїхав за адресою, мав вичерпну інформацію щодо скоєного.

"Так, наприклад, у нас вже була ситуація, коли потерпіла від домашнього насильства зателефонувала на лінію "102" і повідомила, що хоче замовити їжу. Вона не могла прямо повідомити про те, що їй необхідна допомога через те, що кривдник перебував поруч. Оператор зорієнтувався, і направив наряд поліції за вказаною адресою", - продовжує Павліченко.

Поліція записала відеоролик, який показує, як жертві можна повідомити про домашнє насильство, скориставшись таким приводом, як доставка їжі, навіть перебуваючи поруч із аб’юзером.

Крім того, МВС планує приєднається до міжнародного флешмобу, який активно набирає популярності в різних країнах. Його суть полягає в тому, що потерпілий від домашнього насильства показує таємний жест (виставити долоню і приховати великий палець, стиснути решта пальців в кулак), що означає, що є потреба в допомозі у зв'язку з ситуацією домашнього насильства.

"Ми плануємо провести інформаційну кампанію для того, щоб підказати ще один шлях, як повідомити про домашнє насильство в разі, якщо постраждала особа перебуває в одному приміщенні з кривдником. Крім того, вже зараз ми ведемо роботу над двома інноваційними рішеннями: перше - це створення окремого мобільного застосування, з якого можна буде викликати поліцію без дзвінка, друге - інтеграція в чат-бот #ДійПротиНасильства опції відправки СМС оператору "102" з проханням про допомогу", - повідомила заступниця міністра.