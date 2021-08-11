Турист не хотів платити за шезлонг в Одесі і проломив співробітнику прокату череп

П’яний відпочивальник з Черкаської області хотів прилягти на шезлонг, а от платити за нього не збирався. Тепер він може сісти на 8 років.

Про це повідомляє Одеське райуправління поліції №1, інформує Цензор.НЕТ.

"Аби не розраховуватися за оренду шезлонга, нетверезий відпочивальник почав із чоловіком сварку, а коли забракло слів - пустив у хід кулаки. Під час сутички зловмисник вдарив потерпілого по голові дерев'яною палицею, зламавши тому череп", - сказано в повідомленні.

Турист втік із пляжу, але його швидко розшукали в місті.

37-річному чоловікові повідомили про підозру в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Суд відправив відпочивальника в СІЗО.

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