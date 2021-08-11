Новини

Турист не хотів платити за шезлонг в Одесі і проломив співробітнику прокату череп

16 70690
Турист не хотів платити за шезлонг в Одесі і проломив співробітнику прокату череп
П’яний відпочивальник з Черкаської області хотів прилягти на шезлонг, а от платити за нього не збирався. Тепер він може сісти на 8 років.

Про це повідомляє Одеське райуправління поліції №1, інформує Цензор.НЕТ.

"Аби не розраховуватися за оренду шезлонга, нетверезий відпочивальник почав із чоловіком сварку, а коли забракло слів - пустив у хід кулаки. Під час сутички зловмисник вдарив потерпілого по голові дерев'яною палицею, зламавши тому череп", - сказано в повідомленні.

Турист втік із пляжу, але його швидко розшукали в місті.

37-річному чоловікові повідомили про підозру в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Суд відправив відпочивальника в СІЗО.

Дивіться також: "Я тобі ще раз кажу, х#й смердючий: ти - віруючий!" - в Одесі на Ланжероні відбувся релігійний диспут із купанням і бійкою. ВІДЕО

Топ коментарі

  • Ван Хельсинг 14cf56c4
    животное
  • Valery Greff
    А поехал бы куда-нить в Турцию или ******, и шезлонги б были на шару, и отдохнул дешевле, и море прикольнее Турист не хотел платить за шезлонг в Одессе и проломил сотруднику проката череп - Цензор.НЕТ 642
  • Zelya Vsyo
    Я не оправдываю этого дебила, но, судя по фото, кроме как на шезлонг, он бы смог прилечь только на надувной матрас в море. Весь пляж занят шезлонгами. Турист не хотел платить за шезлонг в Одессе и проломил сотруднику проката череп - Цензор.НЕТ 3617
    Турист не хотел платить за шезлонг в Одессе и проломил сотруднику проката череп - Цензор.НЕТ 9884
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини