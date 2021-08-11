Україна відмовилася від вивезення ядерних відходів до Росії, їх будуть зберігати в Чорнобильській зоні, - Шмигаль

Кабінет Міністрів затвердив Державну програму поводження з відпрацьованим ядерним паливом на період до 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Згідно з програмою, відходи з трьох українських атомних електростанцій більше не будуть вивозити до Росії.

За словами прем'єра, вивезення відходів Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС обходилося "Енергоатому" щороку приблизно в $200 млн. В Україні відходи зберігала тільки Запорізька АЕС у пристанційному сховищі.

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"Тепер ці кошти можна буде направляти на технологічний розвиток наших атомних станцій, а головне, що Україна більше не залежатиме від країни-агресора в питаннях атомної безпеки", - зазначив Шмигаль.

Відтепер відпрацьоване ядерне паливо вивозитимуть на довгострокове зберігання в централізоване сховище (ЦСВЯП) в Чорнобильській зоні.