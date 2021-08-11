На Кіровоградщині цілодобово ремонтують "Дорогу єдності" - трасу М-30. ФОТО

В Кіровоградській області вийшли на фінішну пряму ремонтні роботи на відрізку Новоархангельск – Кропивницький на трасі М-30. Роботи виконують цілодобово.

Про це інформує Служба автомобільних доріг Кіровоградщини, передає Цензор.НЕТ.

"Ділянки, ремонт на яких стартував пізніше, відновлюємо навіть вночі. Основна увага - маршруту Єдності М-30", - коментують в автодорі.

Цей маршрут, який називають Дорогою Єдності, стане найдовшим в Україні та матиме протяжність близько 1 400 км. Створення траси М-30 Стрий – Ізварине виконується за програмою "Велике будівництво". Він протягнеться через всю країну і стане найкоротшим шляхом від Львівської до Луганської області.

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Наразі на ділянці траси в Кіровоградщині вже завершили фрезерування і посилення основи, а також влаштування вирівнюючого шару асфальтобетону. Дорожники за допомогою спецтехніки кладуть верхній шар покриття. Наступним кроком стане планування узбіч, нанесення розмітки та установка дорожніх знаків.

Нагадаємо, "Дорогу Єдності" планують відкрити цього року до 30-річчя Незалежності.