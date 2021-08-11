Новини

Зеленський призначив Скакуна т.в.о. голови Харківської ОДА

6 33227
Зеленський призначив Скакуна т.в.о. голови Харківської ОДА
Президент України Володимир Зеленський звільнив Айну Тимчук з посади голови Харківської обласної державної адміністрації згідно з поданою нею заявою.

Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Харківської обласної державної адміністрації на Скакуна Олександра Євгеновича", - сказано в документі.

Раніше Скакун обіймав посаду заступника голови Харківської ОДА.

Нагадаємо, Зеленський призначив Тимчук головою Харківської обласної державної адміністрації в листопаді 2020 року.

Читайте також: Кабмін погодив звільнення голови Харківської ОДА Тимчук, - Гончаренко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    600.000 $ Bank of Oman)
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Ротація в зеленому кублі !!)))
  • marusia klimova
    А хто у нас скакун?!) Правильно! Зельоный сбушник!) Улыбаемся и машем!) Хунта, курво, ти де?!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини