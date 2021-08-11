Зеленський призначив Скакуна т.в.о. голови Харківської ОДА
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Президент України Володимир Зеленський звільнив Айну Тимчук з посади голови Харківської обласної державної адміністрації згідно з поданою нею заявою.
Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Харківської обласної державної адміністрації на Скакуна Олександра Євгеновича", - сказано в документі.
Раніше Скакун обіймав посаду заступника голови Харківської ОДА.
Нагадаємо, Зеленський призначив Тимчук головою Харківської обласної державної адміністрації в листопаді 2020 року.