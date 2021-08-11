Байден скликає віртуальний саміт лідерів демократичних країн
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.
"Віртуальний саміт, який відбудеться 9 і 10 грудня, активізує зобов'язання й ініціативи у трьох основних темах: захист від авторитаризму, боротьба з корупцією та сприяння повазі прав людини", - сказано в повідомленні.
За даними Білого дому, через рік "після консультацій, координації та дій" президент Джо Байден запросить світових лідерів зібратися ще раз - "щоб продемонструвати досягнутий прогрес".
Обидва саміти передбачають участь глав держав, представників громадянського суспільства, благодійних організацій і приватного сектора.
"Завдання нашого часу - продемонструвати, що демократії можуть приносити користь, покращуючи життя свого народу і вирішуючи проблеми, з якими стикається весь світ", - заявив Байден.