Байден скликає віртуальний саміт лідерів демократичних країн

У Білому домі анонсували віртуальний саміт лідерів демократичних країн світу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Віртуальний саміт, який відбудеться 9 і 10 грудня, активізує зобов'язання й ініціативи у трьох основних темах: захист від авторитаризму, боротьба з корупцією та сприяння повазі прав людини", - сказано в повідомленні.

За даними Білого дому, через рік "після консультацій, координації та дій" президент Джо Байден запросить світових лідерів зібратися ще раз - "щоб продемонструвати досягнутий прогрес".

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Обидва саміти передбачають участь глав держав, представників громадянського суспільства, благодійних організацій і приватного сектора.

"Завдання нашого часу - продемонструвати, що демократії можуть приносити користь, покращуючи життя свого народу і вирішуючи проблеми, з якими стикається весь світ", - заявив Байден.