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Зеленський призначив послів у Ліхтеншейні, Сан-Марино й Андоррі

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Зеленський призначив послів у Ліхтеншейні, Сан-Марино й Андоррі
Президент України Володимир Зеленський призначив послів України в Ліхтеншейні, Сан-Марино й Андоррі. Всіх трьох послів призначено за сумісництвом.

Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, посла України у Швейцарії Артема Рибченка призначено послом у Ліхтенштейні за сумісництвом.

Посла України в Італії Ярослава Мельника призначено послом у Сан-Марино за сумісництвом.

Посла України в Іспанії Сергія Погорельцева призначено послом в Андоррі за сумісництвом.

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Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Воно працює.
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    крутые страны... бывал в Сан-Марино - просто крепость на горке.... туда нужен посол?)
  • Ksenia VB
    Може і не треба було...
    Це ж зайві витрати.
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