Новини • Окуповані території - Крим і Донбас

ООН направила на окупований Донбас 20 автомобілів з гуманітарною допомогою. ФОТО

1 36313
Сьогодні прикордонники Луганського загону оформили та пропустили через лінію розмежування у КПВВ "Щастя" 20 автомобілів із гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН для мешканців окупованих територій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

ООН направила на окупований Донбас 20 автомобілів з гуманітарною допомогою 01

"В автівках переміщували будівельні матеріали, предмети й обладнання медичного призначення загальною вагою понад 114 тонн, призначені для цивільного населення, яке проживає на тимчасово окупованій території України", - говориться в повідомленні.

Читайте також: Червоний Хрест доставив на окуповані територій Донбасу 75,6 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

Топ коментарі

  • Бузько
    и кто Вам сказал, что гуманитарку получат именно жители? (вопрос риторический)
  • 5 копійок
    Посібники сепарні.
  • Виктор Оооооооооооооооо
    Питання)на х@я сдався нам такий оон разом із сепарнею.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини