ООН направила на окупований Донбас 20 автомобілів з гуманітарною допомогою. ФОТО

Сьогодні прикордонники Луганського загону оформили та пропустили через лінію розмежування у КПВВ "Щастя" 20 автомобілів із гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН для мешканців окупованих територій.