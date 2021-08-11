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Штам "Йота" менше небезпечний, ніж "Дельта", і не призводить до серйозного захворювання, - ВООЗ

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Штам "Йота" менше небезпечний, ніж "Дельта", і не призводить до серйозного захворювання, - ВООЗ
Штам "Йота" менш небезпечний, ніж "Дельта". Попередні дослідження показують, що "Йота" не викликає серйозного захворювання.

Про це повідомила експертка ВООЗ Марія Ван Керховена під час брифінгу в Женеві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Попередні дані, отримані з Нью-Йорка, свідчать про те, що цей варіант ("Йота". - Ред.) не призводить до більш важкого захворювання і не призводить до серйознішого спалаху заражень", - сказала вона.

Експертка ВООЗ додала, що в районах США, де більшість випадків були пов'язані з "Йота", вже починає домінувати штам "Дельта".

"Таким чином, варіант "Дельта", здається, переважає над варіантом "Йота", - зазначила Ван Керховена.

Нагадаємо, сьогодні в США заявили, що штам "Йота" є смертоноснішим, ніж інші варіанти коронавірусу.

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Топ коментарі

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Впервые в истории медицины Вы можете передать болезнь, которой у Вас нет, тому, кто вакцинирован от нее .... (с) ......... о ребус *** !? Штам "Йота" менше небезпечний, ніж "Дельта", і не призводить до серйозного захворювання, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3767
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Так и Дельта менее опасен чем предыдущий Ковид19, вирус начал мутировать и он поставил себе другую цель - не убить своего носителя - а пожить с ним как можно дольше и чтобы без особого дискомфорта для носителя (видать он хочет по тихому пожить на "сьемной квартире" и без проблем - ну чтобы не изобретали против него новую вакцину) Штамм "Йота" менее опасен, чем "Дельта", и не приводит к серьезному заболеванию, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3269
  • alexandr shamov
    Пару дней назад сообщалось,шо накрыли сеть кацапоботов распространяющих дезу о коронавирусе и "нецелесообразности" вакцинации...
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