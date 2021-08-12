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Безпілотник контрабандистів сигарет затримано на кордоні з Угорщиною, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

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На Закарпатті прикордонники Чопського загону завадили контрабанді тютюнових виробів в Угорщину з використанням безпілотного літального апарату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Безпілотник контрабандистів сигарет затримано на кордоні з Угорщиною, - ДПСУ 01

"Військовослужбовці відділу "Соломоново" отримали інформацію про рух безпілотника поблизу держкордону. Згодом на околиці села Глибоке Ужгородського району наряд затримав при посадці безпілотний літальний апарат і трьох чоловіків, які очікували завершення польоту пристрою", - сказано в повідомленні.

Безпілотник контрабандистів сигарет затримано на кордоні з Угорщиною, - ДПСУ 02

Поблизу місця посадки виявили також легковий автомобіль "ВАЗ" української реєстрації, пульт управління до безпілотника, ноутбук і три пакети тютюнових виробів. У поліетиленову плівку було упаковано 576 пачок сигарет білоруського виробництва без марок акцизного збору України.

Безпілотник контрабандистів сигарет затримано на кордоні з Угорщиною, - ДПСУ 03

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Безпілотник контрабандистів сигарет затримано на кордоні з Угорщиною, - ДПСУ 04
Безпілотник контрабандистів сигарет затримано на кордоні з Угорщиною, - ДПСУ 05
Безпілотник контрабандистів сигарет затримано на кордоні з Угорщиною, - ДПСУ 06

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції, яка вилучила виявлені предмети і товари.

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Топ коментарі

  • Психиатрическая больница No1
    Да отстаньте вы от этих спортсменов-лётчиков! Сигареты вне политики!
  • Roman Rjevskiy
    товар то Луки , закройте кордон с Лукой и finita la commedia
  • Владислав Васильченко
    Фуры 20 тонн они не замечают а вот самодельные дырчики с 5 кг табака это какая сила и пафос ну прям герои в мамкиных трусах...
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