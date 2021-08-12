Безпілотник контрабандистів сигарет затримано на кордоні з Угорщиною, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники Чопського загону завадили контрабанді тютюнових виробів в Угорщину з використанням безпілотного літального апарату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Військовослужбовці відділу "Соломоново" отримали інформацію про рух безпілотника поблизу держкордону. Згодом на околиці села Глибоке Ужгородського району наряд затримав при посадці безпілотний літальний апарат і трьох чоловіків, які очікували завершення польоту пристрою", - сказано в повідомленні.

Поблизу місця посадки виявили також легковий автомобіль "ВАЗ" української реєстрації, пульт управління до безпілотника, ноутбук і три пакети тютюнових виробів. У поліетиленову плівку було упаковано 576 пачок сигарет білоруського виробництва без марок акцизного збору України.

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На місце події викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції, яка вилучила виявлені предмети і товари.