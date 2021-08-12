Новини

США продемонструють РФ і Китаю здатність вирішувати серйозні проблеми, - Байден

6 89966
США продемонструють РФ і Китаю здатність вирішувати серйозні проблеми, - Байден
Президент США Джо Байден закликав показати іншим країнам, зокрема Росії та Китаю, вміння вирішувати серйозні проблеми спільно з іншими демократичними країнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час відеоконференції з представниками місцевої влади, його слова наводить ТАСС.

Американський лідер зазначив, що раніше інші держави сумнівалися в тому, що Вашингтон може щось зробити, зокрема, на початку поточного року Ірландія заявляла, що Сполучені Штати не можуть вести за собою і "навіть не можуть впоратися з коронавірусом".

Байден додав, що члени НАТО і G7 також говорили про нездатність США "робити справи".

Він підкреслив, що Росія і Китай відповідають "автократією, оскільки демократії не можуть об'єднатися".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден скликає віртуальний саміт лідерів демократичних країн

Байден закликав спільно вирішувати серйозні проблеми.

"Ми повинні продемонструвати, що можемо робити справи", - уклав він.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про спроби Росії і Китаю переконати світ у занепаді Сполучених Штатів. За його словами, Москва і Пекін як публічно, так і в приватному порядку доводять, що США переживають не найкращі часи. Росія разом з Китаєм намагаються переконати інші країни в тому, що краще зв'язати майбутнє з їхнім баченням світу, ніж з американським демократичним.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • reznich chenko
    Единственное что сделал Байден после прихода к власти, отобрал трубу у Украины. Они сделали это разом. С другой демократической страной. Так что не надо ля ля.
  • Fantomas
    Что он там решил? Северный поток-2 уже считай достроен.. решатель хренов
  • Мефтахудын
    Ага, просто фонтан решений. "Решение" по Афганистану просто феерическое - дураки, поверившие американским сказкам про де-талибизацию, демократическое развитие и сильную экономику - так вот, часть их уже лежит в земле без голов, а часть умоляет спасти их и вывезти из страны, потому что они присоединятся к первым. Про Украину, Будапештский меморандум, СП-2 - даже напоминать тут нечего. Байден показал, что на этой планете прав тот, кто наглее и сильнее! Вот они и решают все проблемы МЕЖДУ СОБОЙ. Наплевал Иран на санкции - скоро его включат в клуб ядерных стран.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини