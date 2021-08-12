На Закарпатті троє дітей опинилися в пастці посеред річки, що піднялася через сильний дощ. Усі врятовані, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У середу ввечері на Закарпатті співробітники ДСНС врятували троє дітей, які під час риболовлі опинилися далеко від берега і самостійно не змогли вибратися на сушу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні ДСНС.

"11 серпня близько 20:20 в смт Міжгір'я Хустського району на р. Ріка під час риболовлі у воді опинилися 3 дітей (2015-2016 р.н.), які не могли самостійно дістатися до берега. Підрозділом ДСНС діти врятовані і доставлені на берег в задовільному стані", - ДСНС.

Як уточнили в ДСНС, інцидент стався в смт Міжгір'я Хустського району. Троє хлопчиків опинилися посеред річки через сильні опади.

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"Діти 10 і 11 років пішли на риболовлю на річку Ріка, проте через сильний дощ вода почала прибувати і маленькі рибалки опинилися посеред бурхливої ​​стихії. Вони почали кликати на допомогу, тому їх почули місцеві жителі і викликали рятувальників", - сказано в повідомленні .

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Зазначається, що через мілководдя використовувати плавзасоби було не можливо, тому співробітники ДСНС не зволікаючи дісталися пожежним авто до дітей і врятували їх. Пізніше хлопців передали в руки стурбованих батьків.

"На щастя, діти відбулися лише переляком", - додали в ДСНС.



Фото ДСНС