Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих

Вертоліт Мі-8 АТ "Витязь-Аеро", на борту якого перебувало 16 осіб, упав у Кроноцькому заповіднику на Камчатці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

За попередніми даними, на борту вертольота перебували три члени екіпажу і 13 пасажирів. За різними даними, в результаті падіння загинули сім або вісім осіб. Найближчим часом до місця аварії прибуде група медиків.

Як повідомляє ВВС з посиланням на рятувальників, вертоліт упав у Курильське озеро і затонув на глибині близько 100 метрів.

Вижили вісім осіб, п'ятьох направили в крайову лікарню Петропавловська-Камчатського, інші залишилися в прилеглому селищі.

Разом з тим, як повідомляє ТАСС з посиланням на власні джерела, шансів знайти живими вісім осіб з вертольота, що впав в озеро на Камчатці, практично немає.

На борту були туристи з Москви і Санкт-Петербурга, серед них одна дитина. Першою зупинкою в їхній екскурсійній програмі повинно було стати озеро Курильське, звідти вони повинні були вирушити на вулкан Ходутка.

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До пошуково-рятувальних робіт залучено 45 осіб та вісім одиниць техніки. На місце аварії вертольота до людей вилетіли рятувальники регіональної пошуково-рятувальної бази.

Слідчі органи порушили кримінальну справу за частиною 3 статті 263 Кримінального кодексу РФ ("Порушення правил безпеки повітряного транспорту, що спричинило смерть двох і більше осіб"). "Слідча група виїхала на місце події", - йдеться в повідомленні слідства.

Як повідомило виданню джерело в екстрених службах, зараз розглядаються дві причини аварії вертольота.

Серед основних версій жорсткої посадки розглядаються як відмова двигунів, так і помилка пілотування.

При цьому комерційний директор компанії "Витязь-Аеро" Дмитро Черних повідомив, що Мі-8 був у справному стані і проходив капітальний ремонт у 2020 році. Джерело агентства також підтвердив, що вертоліт оглянули перед вильотом, і він не мав технічних неполадок.

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Крім того, екіпаж під час польоту не доповідав про технічні проблеми на борту.

"За попередньою інформацією, сам політ проходив штатно", - повідомило джерело. За його словами, двох членів екіпажу, яким вдалося вижити, опитають в рамках розслідування аварії.