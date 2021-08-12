"Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко

"Укроборонсервіс" купив клістрони за ціною $ 250 тис., при цьому щодо агента НАБУ Євгена Шевченка за намір продати такі ж клістрони за $ 200-250 тис. відкрили кримінальну справу через нібито завищену у вісім разів ціну. За його словами, керівники СБУ – такі, як Невмержицький, - поставили умову нашим заводам: ми можемо закрити очі на контрабанду, але хочемо отримувати свій відкат з кожного контракту.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав агент НАБУ Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Тиждень тому Державна компанія Укроборонсервіс закупила 6 комплектів клістронів до зенітно-ракетних комплексів С-300. У зв’язку із чим маю три вельми цікавих запитання:

1) Дані пристрої були завезені контрабандою з Росії, бо в Україні не виробляються. То чому мовчить Служба безпеки України? Де обшуки? Де гучні арешти? Де брифінги? Бо мені чомусь слідчі та прокурори підозру вклепали і розповідали на всю країну, що я небезпечний злочинець і я дуже дивуюсь, чому пан Володимир Зеленський та його РНБО досі не ввели проти мене персональні санкції))

2) Питання друге. Подивіться на компанію, яка виграла цей "тендер" - в лапках, тому що насправді учасник був лише один, хоча формально участь у тендері приймали різні юридичні особи. Так от компанія-переможець була створена лише рік тому в якомусь селі, а основні види її діяльності - це "Вивчення суспільної думки" та "Сільске господарство". До чого тут клістрони до зенітно-ракетних комплексів?) Напевно той фермер на огороді в себе викопав)) Але чомусь такий постачальник всіх влаштовує і не виникає жодних запитань до походження, якості, можливої рекламації та гарантійного обслуговування поставленої продукції.

3) Останнє запитання. І тут є дуже важливий момент: СБУ та Генеральна прокуратура України заявили, що я планував продати клістрони по ціні 200-250т.$ за один комплект і ця ціна є завищеною у 8 разів!!! Отакий я, виявляється, барига

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А тепер найголовніше: знаєте, по якій ціні хотіли закупити ці компоненти в Укроборонсервісі? 69млн 850т.грн за 6 комплектів - тобто по 11млн 642т.грн за один, що становить 436т.$!!! Скріншот додається", - розповів Шевченко.

"Проте певні посадови особи державної компанії та зацікавлені у схемі представники СБУ, дізналися, що за результатами даного тендеру слідкують детективи НАБУ і зрозуміли, що цього разу корупційний схематоз не пройде. Тому в режимі онлайн вони відкоригували вартість до 250т.$ за один комплект. Тобто фінальна вартість виявилась в межах моєї пропозиції, яка все одно "завищена у 8 разів": то знову ж таки запитання до СБУ та ГПУ - де ви є?" - додав він.

"Відповідь на ці запитання банальна: оборонним підприємствам вкрай важливо отримувати клістрони до С-300, бо без них вся наша система протиповітряної оборони буде недієздатна. Але виробляються вони тільки в Росії, а значить поставки є певною мірою незаконними. І на це звернули увагу деякі керівники СБУ - такі як, наприклад, керівник 2-го Управління СБУ по боротьбі з корупцією Невмержицький. І вони поставили типову умову нашим заводам: ми можемо закрити очі на контрабанду, але хочемо отримувати свій відкат з кожного контракту", - акцентував агент НАБУ.

"Таким чином ціна одного комплекту клістронів в останні роки значно зросла і коливалась в межах 400т.$ та більше. І СБУ, як ви розумієте, дуже добре на тому заробляло. Бо тільки на цьому конкретному прикладі різниця становить 186т.$ за один комплект - множимо на шість і маємо 1млн 116тис.$, які тупо намалювали зверху!", - констатував Шевченко.

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"Аж ось заявляється якийсь Шевченко і каже - купуйте в мене по 200-250т.$ - я маю два десятки таких комплектів вже і протягом року можу забезпечити заміну клістронів на 44 дивізіони С-300, які мають стояти на бойовому чергуванні, але не стоять через відсутність запчастин. І замість того, аби нарешті привести до ладу всю нашу систему протиповітряної оборони, покидьки з СБУ завели на мене кримінальну справу, вручили підозру, клістрони конфіскували, склади опечатали і арештували рахунки компаній, які мають бездоганну багаторічну історію співпраці з оборонними заводами. І зрештою хотять посадити мене на 5 років у тюрму через те, що я поламав їх корупційну схему", - резюмував він.

"Бонусний запитання - хто керує ДК "Укроборонсервіс", яка планувала купити клістрони по 436т.$ за комплект? По факту всі рішення стосовно закупівель приймають дві особи:

1) Директор: ВолодимирВоронін, який перед тим так накерувався іншим державним підприємством "Радар", що НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом наявної корупції під час продажу землі, що належала заводу.

2) Заступник директора з безпеки Владислав Гадіон - "колишній" співробітник СБУ, який за Порошенка був заступником з безпеки всього концерну і прославився тотальною корупцією та безмежною жадібністю, але якщо Романова, Букіна та інших корупціонерів вигнали, то Гадіона чомусь залишили - напевно дуже потрібна особа. Особливо коли справа стосується схематозів. Тож дивно, чому ні Айварас Абромавичус, ні новий очільник Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв не звільняють цих покидьків?", - додав Шевченко.

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