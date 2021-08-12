В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовані 1 247 нових випадків зараження, 1 039 осіб одужали
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В Україні зафіксовано 1 247 нових випадків зараження COVID-19 за станом на ранок 12 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
"За добу 11 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 247 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 77, медпрацівників – 41).
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 588 осіб;
- летальних випадків – 24;
- одужало – 1 039 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 22 049 осіб,
- методом ІФА – 8 735 осіб,
- експрес-тестами – 17 267 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 262 601 особа;
- одужало – 2 194 791 особа;
- летальних випадків – 53 173;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 604 861.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях", - розповіли в МОЗ.