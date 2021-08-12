Ефектний червоно-чорний дизайн готелю "Бандерштадт" в Івано-Франківську показав мер міста. ФОТО

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків представив проєкт реконструкції єдиного комунального готелю міста - "Бандерштадт". Так, мер опублікував фото майбутнього фасаду із зображенням, яке нагадало користувачам фейсбуку емблему "СС".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Марцінківа.

"Готель "Прикарпаття" зведений в 1960 році, колись приймав екіпажі літаків та гостей, які прибували авіатранспортом. Сьогодні він називається "Бандерштадт" та має у штаті 8 працівників. Тут розміщені 34 номери, з них 17 одномісних, 16 двомісних та один напівлюкс. Нещодавно на зароблені кошти готелю закупили автономні бойлери та встановили їх у номерах. Почергово в номерах проводитимуть ремонти. А також у планах заміна вікон та ремонт фасаду. Тож вже скоро він виглядатиме ось так", - написав Марцінків.

На фотографію проєкту реконструкції фасаду звернув увагу блогер з Івано-Франківська Остап Українець, автор ютуб-каналу "Твоя підпільна гуманітарка".

"Ще однієї руни бракує на фасаді, здається", - пожартував він.

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Так, на будівлі планують зобразити руну "зіг" - її подвоєння є символом воєнізованого нацистського формування "СС".

Нагадаємо, що член ВО "Свобода" Руслан Марцінків, який став главою міста в 2015 році, раніше вдавався до дискримінаційних заяв і ініціатив. У березні 2020 року він доручив створити в місті намет по боротьбі "зі сміттям і циганами", а в 2018-му намагався зігнати учнів і медичних працівників на релігійний захід Української греко-католицької церкви. Також чиновник заявляв, що в місті ніколи не проведуть прайд, і що "гей не може бути патріотом". Такі вислови викликали тоді обурення серед правозахисників. У квітні минулого року він також доручив правоохоронцям вивезти ромів з міста в Закарпатську область. Тих, хто їхати відмовляється, глава міста рекомендував "пакувати" в автобус. Через це щодо Марцінківа відкрили провадження, проте згодом закрили.