Козак після зустрічі з президентом Молдови Санду заявив, що блокади Придністров'я не буде

Президент Молдови Майя Санду обговорила із заступником керівника адміністрації президента РФ Дмитром Козаком, який прибув до Кишинева з візитом, експорт молдавської сільгосппродукції на російський ринок, новий контракт на поставку газу, а також врегулювання в Придністров'ї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в середу, 11 серпня, повідомили в адміністрації глави молдавської держави.

"Ми підтвердили наш настрій на прагматичний, конструктивний діалог в інтересах наших громадян. Обговорили низку важливих тем на порядку двосторонніх відносин, в тому числі експорт молдавської сільгосппродукції на російський ринок і новий контракт на поставку газу для нашої країни", - заявила Санду.

Зазначається, що в ході зустрічі обговорювалося і питання врегулювання придністровського конфлікту.

"Ми підтвердили твердий намір Республіки Молдова відновити процес врегулювання виключно мирними, політико-дипломатичними засобами в рамках існуючих переговорних майданчиків при дотриманні суверенітету і територіальної цілісності нашої країни в її міжнародно-визнаних кордонах", - зазначила Санду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба провів переговори з молдавським колегою Попеску - домовилися про візити найближчим часом

За словами президентa Молдови, у Республіки у відносинах з РФ велика повістка, і є багато тем, що становлять взаємний інтерес для держав і громадян цих країн.

"Ми обговорили їх в рамках сьогоднішньої зустрічі і готові продовжити їх детальний розгляд, в тому числі за рахунок активізації двосторонніх контактів. Оцінили готовність російської сторони до їх активізації, що сприятиме зміцненню діалогу між нашими країнами", - зазначила Санду.

Дмитро Козак у свою чергу підкреслив, що рішення придністровського питання - внутрішня справа Молдови.

"Майя Григорівна запевнила, що блокади Придністров'я не буде, влада робить все, щоб цього не допустити, оскільки там теж проживають громадяни Молдови", - заявив Козак, чиї слова наводить РІА "Новости". Також він зазначив, що зараз між Кишиневом і Тирасполем ведуться переговори про недопущення утискання прав придністровців

"Сторони повинні домовитися всередині країни. Росія готова посприяти, щоб вони домовилися, ми не готові висувати власні умови врегулювання", - додав Козак.

Також Козак повідомив, що Молдова попросила РФ допомогти з утилізацією боєприпасів в Придністров'ї і з цього питання країни домовилися про взаємодію. Він зазначив, що російська сторона сама зацікавлена ​​в ліквідації боєприпасів, у яких закінчився термін експлуатації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На виборах у Молдові зафіксовано порушення, пов'язані з участю мешканців Придністров'я, - поліція

Йдеться про склад боєприпасів в придністровському селі Колбасна, розташованому недалеко від кордону з Україною.

Також він зазначив за підсумками зустрічі, що Кишинів і Москва погодили зняття бар'єрів у взаємній торгівлі. "Домовилися про співпрацю з питань взаємної торгівлі, про безмитну торгівлю, про зняття тих обмежень, які виникли для російських експортерів", - вказав він.

За словами Козака, Москва у відповідь готова до поставок молдавської сільгосппродукції на російський ринок.