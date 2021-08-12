Кремль практично не залишив росіянам можливості для протестів, - Amnesty International

Влада в Росії підриває право на свободу мирних зібрань. Для цього використовують все більш обмежувальні закони, жорстку поліцейську тактику і кримінальне переслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на доповідь Amnesty International.

"Придушення мирних протестів, розпочате Федеральним законом про збори в 2004 році, прискорилося в останні роки за рахунок ряду законодавчих поправок. В результаті в даний час існує безліч юридичних обмежень на те, коли, де, як, з якою метою можна скористатися правом виходити на вулицю", - документує організація в книзі "Росія: немає місця для протесту".

За твердженням правозахисників, Кремль змушує замовкнути мирне інакомислення - до такої міри, що для росіян практично неможливо виразити будь-який значний протест. Вони зазначають, що мирні вуличні протести стали розглядатися державними чиновниками як злочин. У свою чергу ті, хто виходить на вулиці з метою протесту, вважає це "актом героїзму".

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