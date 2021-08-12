За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 162 049 осіб, загалом - 4 427 898, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію від коронавірусу (отримали дві дози); 2 580 552 особи.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"З початку кампанії вакцинації зроблено понад 7 млн ​​щеплень від COVID-19! 162 049 осіб вакциновані проти COVID-19 за добу 11 серпня 2021 р. Першу дозу отримали 103 345 осіб, повністю імунізовані - 58 704 особи.

Протягом доби працювали: 974 мобільні бригади 2 812 пунктів вакцинації, 327 центрів вакцинації.

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З початку прищеплювальної кампанії щеплено 4 427 898 осіб, з них отримали одну дозу - 4 427 896 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 2 580 552 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 7 008 448 щеплень", - розповіли в МОЗ.





