В Ізраїлі посилюють карантин: Тестуватимуть дітей від 3 років
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsru.co.il.
Зазначається, що обмеження "зеленого стандарту" будуть поширені на нові галузі, включаючи басейни, спортзали, кінотеатри і великі торгові центри. Від його дотримання звільнені тільки діти віком до 3 років.
Діти з 3 до 12 років повинні будуть пред'явити на вході негативний результат тесту, який можна буде зробити безкоштовно.
Діти від 12 років і старше, які не мають поважних причин не робити щеплення, повинні будуть платити за експрес-тест.
Це правило набуде чинності з 18 серпня.
На засіданні кабінету також було прийнято рішення про повернення до "фіолетового стандарту" в торгових і комерційних центрах, заповнюваність яких буде обчислюватися за формулою: одна людина - на 7 квадратних метрів.
"Фіолетовий стандарт" почне діяти 16 серпня.
Також вводяться обмеження на проведення масових заходів:
У приміщеннях за відсутності сидячих місць можуть перебувати до 1000 осіб. На вулиці - до 5000 осіб.