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В Ізраїлі посилюють карантин: Тестуватимуть дітей від 3 років

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В Ізраїлі посилюють карантин: Тестуватимуть дітей від 3 років
Міністерський кабінет по боротьбі з коронавірусом в Ізраїлі затвердив нові обмеження, покликані стримати поширення штаму "Дельта".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsru.co.il.

Зазначається, що обмеження "зеленого стандарту" будуть поширені на нові галузі, включаючи басейни, спортзали, кінотеатри і великі торгові центри. Від його дотримання звільнені тільки діти віком до 3 років.

Діти з 3 до 12 років повинні будуть пред'явити на вході негативний результат тесту, який можна буде зробити безкоштовно.

Діти від 12 років і старше, які не мають поважних причин не робити щеплення, повинні будуть платити за експрес-тест.

Це правило набуде чинності з 18 серпня.

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На засіданні кабінету також було прийнято рішення про повернення до "фіолетового стандарту" в торгових і комерційних центрах, заповнюваність яких буде обчислюватися за формулою: одна людина - на 7 квадратних метрів.

"Фіолетовий стандарт" почне діяти 16 серпня.

Також вводяться обмеження на проведення масових заходів:

У приміщеннях за відсутності сидячих місць можуть перебувати до 1000 осіб. На вулиці - до 5000 осіб.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    А шо такое? Вроде ж всех провакцЫнировали победили уже 👑🦠? Или еще нет? В Израиле ужесточают карантин: Будут тестировать детей от 3 лет - Цензор.НЕТ 6227
  • Вал Кочин
    Маразм...
  • юрий П cf937564
    а визгу то сколько было. всё взрослое население вакцинировали и нам евреям всё по фиг...
    но у хреновируса свои взгляды на иудеев))))))
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