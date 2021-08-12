У липні в Україні офіційно зареєстровано 1 426 нових випадків ВІЛ-інфекції, від СНІДу померли 254 людини, - ЦГЗ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЦГЗ в Facebook.
Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у липні 2021 року:
- гетеросексуальний — 845;
- гомосексуальний — 46;
- парентеральний — 525;
- вертикальний — 146;
- невідомий — 2.
У ЦГЗ зазначили, що основними важелями у попередженні поширення ВІЛ-інфекції є дотримання здорового способу життя, відмова від ризикованої поведінки, зокрема вживання ін’єкційних наркотиків, та обов’язкове використання презервативів. А також свідоме ставлення до свого здоров’я.
PrEP — доконтактна профілактика, яка запобігає передаванню ВІЛ. Вона рекомендована всім, хто має високий ризик інфікуватися вірусом імунодефіциту людини. https://prep.phc.org.ua/
PrEP ефективна за умови щоденного прийому та забезпечує майже 100% захисту від ВІЛ-інфекції. Її застосовують у комплексі з іншими дієвими методами профілактики: презервативами та систематичним тестуванням на ВІЛ.
Доконтактну профілактику можна отримати безкоштовно, головне — виявити бажання і звернутися до закладу охорони здоров’я.
Для цього потрібно буде отримати консультацію лікаря, оцінити ризик зараження, зробити тест на ВІЛ та інші необхідні аналізи за призначенням.
Протипоказанням до PrEP є ВІЛ-позитивний статус. У цьому випадку людині необхідно розпочати прийом трьохкомпонентної антиретровірусної терапії.