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У липні в Україні офіційно зареєстровано 1 426 нових випадків ВІЛ-інфекції, від СНІДу померли 254 людини, - ЦГЗ

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У липні в Україні офіційно зареєстровано 1 426 нових випадків ВІЛ-інфекції, від СНІДу померли 254 людини, - ЦГЗ
У липні 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 1426 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 415 пацієнтів діагностовано СНІД, а 254 людини померли від СНІДу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЦГЗ в Facebook.

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у липні 2021 року:

  • гетеросексуальний — 845;
  • гомосексуальний — 46;
  • парентеральний — 525;
  • вертикальний — 146;
  • невідомий — 2.

У ЦГЗ зазначили, що основними важелями у попередженні поширення ВІЛ-інфекції є дотримання здорового способу життя, відмова від ризикованої поведінки, зокрема вживання ін’єкційних наркотиків, та обов’язкове використання презервативів. А також свідоме ставлення до свого здоров’я.

PrEP — доконтактна профілактика, яка запобігає передаванню ВІЛ. Вона рекомендована всім, хто має високий ризик інфікуватися вірусом імунодефіциту людини. https://prep.phc.org.ua/

PrEP ефективна за умови щоденного прийому та забезпечує майже 100% захисту від ВІЛ-інфекції. Її застосовують у комплексі з іншими дієвими методами профілактики: презервативами та систематичним тестуванням на ВІЛ.

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Доконтактну профілактику можна отримати безкоштовно, головне — виявити бажання і звернутися до закладу охорони здоров’я.

Для цього потрібно буде отримати консультацію лікаря, оцінити ризик зараження, зробити тест на ВІЛ та інші необхідні аналізи за призначенням.

Протипоказанням до PrEP є ВІЛ-позитивний статус. У цьому випадку людині необхідно розпочати прийом трьохкомпонентної антиретровірусної терапії.

У липні в Україні офіційно зареєстровано 1 426 нових випадків ВІЛ-інфекції, від СНІДу померли 254 людини, - ЦГЗ 01

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Да не могли они от СПИДа умереть, наверное от коронавируса все таки. Нужно перепроверить...
  • Психиатрическая больница No1
    потому что ВИЧ не передаётся воздушно-капельным путём.
  • Вал Кочин
    Чому досі не ввели локдаун?
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