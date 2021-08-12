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У загибелі 12-річного школяра зі Львова під час екскурсії на водоспад звинуватили вчительку: справу направлено ​​до суду

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У загибелі 12-річного школяра зі Львова під час екскурсії на водоспад звинуватили вчительку: справу направлено ​​до суду
У смерті шестикласника Артема Прадіда-Янчака, який 2 червня загинув під час шкільної екскурсії на водоспаді Кам'янка, правоохоронці вважають винною 45-річну вчительку Людмилу Гребень, яка супроводжувала дітей.

Обвинувальний акт проти неї спрямований у Сколівський районний суд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Гребень працює вчителькою музики у львівській школі №82. Вона також була класною керівницею 6-В-класу, де вчився загиблий учень.

Гребень постане перед судом за звинуваченням у неналежному виконанні обов'язків з охорони життя і здоров'я дітей (ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу України), санкція цієї статті передбачає від трьох до п'яти років ув'язнення.

Директор парку "Сколівські Бескиди" Василь Приндак розповів, що після загибелі школяра захист навколо водоспаду зробили надійнішим. "Від того часу ми вже обгородили верхню частину водоспада сіткою, а в нижній частині замінили загородження з дерев’яного на металеве. Також зробили додатковий загороджений оглядовий майданчик", – стверджує Василь Приндак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час шкільної екскурсії на Львівщині загинув шестикласник

Шестикласник зі Львова загинув вранці 2 червня, впавши під час екскурсії у водоспад і зачепившись за дерево. Його тіло дістали рятувальники, але медики змогли тільки констатувати смерть. У поліції повідомляли, що на екскурсії було 44 дитини і п'ятеро дорослих - троє вчителів та двоє батьків. За інформацією правоохоронців, хлопчик заліз на камені під час фотографування і послизнувся. Гребень тоді отримала серцевий напад і була госпіталізована в лікарню. Ще один учитель, який намагався врятувати дитину, був доставлений в лікарню з переохолодженням.

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Топ коментарі

  • Deodar Revolution
    естественно виновата не администрация парка а учительница, кто ж еще? Плакали теперь школьные экскурсии. Вряд-ли кто-либо из адекватных учителей в этой стране согласится на на это за 7000грн зарплаты
  • Deodar Revolution
    PS в нормальной стране после такого профсоюз учителей объявил бы страйк бессрочный, но это в нормальной...
  • Senator S 01a656ec
    Уследить за 30 болванами в классе сложно,что говорить об экскурсиях,безбашенная детвора что белка в колесе....,непоседы...
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