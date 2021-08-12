Адвокат Кравець про стан здоров'я Чауса: Великі проблеми з ногами через те, що пройшов босоніж 50 км

Екссуддя Микола Чаус все ще почувається не дуже добре, але потихеньку приходить до тями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Сегодня" заявив його адвокат Ростислав Кравець.

"Почуття дезорієнтації у Миколи Чауса ще не пройшло, але потихеньку він приходить до тями. Поки що незрозуміла ситуація із зором. Чаус не має можливості вийти з дому, тому звернення до лікаря викликає складнощі. Зараз думаємо над тим, щоб знайти потрібного лікаря і попросити у слідчого дозволу на відвідування медика", – розповів нам адвокат Чауса Ростислав Кравець.

За словами Кравця, зараз вони з Чаусом в очікуванні розгляду апеляційної скарги.

"Ми хочемо визнати підозру необґрунтованою. Наша апеляція подана. Коли відбудеться засідання – це поки невідомо", – додав адвокат.

На наше запитання, як Чаус закуповує собі продукти, Кравець відповів, що йому у цьому допомагає теща.

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"Дружина Чауса ще в Молдові, йому допомагає зараз теща", – сказав нам адвокат. І уточнив, що, крім зору, у Чауса в поганому стані і ноги.

"У нього великі проблеми з ногами, тому що він пройшов босоніж 50 км, рятуючись від тих, хто його викрав", – сказав Кравець.

Раніше на суді Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

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4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.