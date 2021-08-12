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Скептично налаштована в питанні імунізації медсестра в Німеччині ввела фізрозчин замість ковідної вакцини понад 8 тисячам осіб, - Reuters

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Скептично налаштована в питанні імунізації медсестра в Німеччині ввела фізрозчин замість ковідної вакцини понад 8 тисячам осіб, - Reuters
У Німеччини медсестру Червоного Хреста підозрюють у тому, що замість вакцини від COVID-19 вона вводила людям так званий фізіологічний розчин - водний розчин кухонної солі.

Як пише Reuters, тепер влада просить тисячі людей зробити ще одне щеплення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як з'ясувало поліцейське розслідування, на початку весни в центрі вакцинації у Фрісландії - сільському районі недалеко від узбережжя Північного моря - жінка "прищепила" сольовим розчином близько 8 600 людей.

Хоча ця рідина нешкідлива, в березні і квітні в Німеччині вакцинували в основному людей похилого віку, тож ризик захворіти на COVID-19 - потенційно смертельне вірусне захворювання - для неправильно щеплених може бути особливо високий.

Мотив медсестри до кінця незрозумілий. Однак, за словами слідчих, в соціальних мережах вона скептично висловлювалася про вакцини.

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Топ коментарі

  • violator
    она не скептик . фактически она убийца
  • Сергей Дмитрук
    violator правий. вона - вбивця. оскільки не ввела людям вакцину, то:
    - сприяла їхньому потенційному зараженню;
    - сприяла поширенню інфекції;
    - сприяла поширенню в суспільстві думки про те, що вакцина не убезпечує від захворювання (в разі, якщо "вакциновані" нею потім захворіли);
    - крім того, вводила в оману керівництво країни щодо кількості щеплених, що напряму впливає на заходи протидії коронавірусу, які вводить уряд.
    через одну схиблену потвору чимало біди, правда?
  • Сергей Дмитрук
    Colt, вона їбанута.
    підкреслю - не людина, що страждає на психічні розлади, а просто їбанута.
    от і вся аргументація.
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