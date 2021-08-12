Скептично налаштована в питанні імунізації медсестра в Німеччині ввела фізрозчин замість ковідної вакцини понад 8 тисячам осіб, - Reuters

У Німеччини медсестру Червоного Хреста підозрюють у тому, що замість вакцини від COVID-19 вона вводила людям так званий фізіологічний розчин - водний розчин кухонної солі.

Як пише Reuters, тепер влада просить тисячі людей зробити ще одне щеплення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як з'ясувало поліцейське розслідування, на початку весни в центрі вакцинації у Фрісландії - сільському районі недалеко від узбережжя Північного моря - жінка "прищепила" сольовим розчином близько 8 600 людей.

Хоча ця рідина нешкідлива, в березні і квітні в Німеччині вакцинували в основному людей похилого віку, тож ризик захворіти на COVID-19 - потенційно смертельне вірусне захворювання - для неправильно щеплених може бути особливо високий.

Мотив медсестри до кінця незрозумілий. Однак, за словами слідчих, в соціальних мережах вона скептично висловлювалася про вакцини.

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