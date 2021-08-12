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Поняття "російський" і "руський" в Україні потрібно законодавчо розділити, - радник глави ОП

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Поняття "російський" і "руський" в Україні потрібно законодавчо розділити, - радник глави ОП
В Україні потрібно розмежувати поняття "російський" і "руський" на законодавчому рівні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Украина 24", про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович.

"Я вважаю, що ми маємо розрізнити на законодавчому рівні поняття "російський" і "руський", сказати, що "руська культура", "руська мова" кодифікована в Україні. До речі, вона виникла в Україні, це наша історична мова – так само як і українська", - заявив він.

Радник глави ОП підкреслив, що є противником мовного закону в нинішній інтерпретації.

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Коментуючи слова мовного омбудсмена Тараса Кременя, що ті, кому не подобається мовний закон, можуть збирати свої речі, Арестович зазначив:

"Я думаю, що він це сказав в емоційному запалі. Все-таки не він вирішує, куди їдуть громадяни України, кому збирати речі. Це одна з наших найбільших помилок, що ми досі не припинили культурні війни в Україні. Моя політика проста: українській мові підтримку, решті – свободу вільного спілкування, вільного використання. До речі, це гарантовано Конституцією".

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Московитський буде саме те що треба.
  • Senator S 01a656ec
    Руский народ был в 988 году,когда Князь Владимир в Константинополе проводил Крещение Киевской Руси...,какое отношение к этому имеет Мокшандия родившаяса через три столетия...исторрия умалчивает... Понятия "российский" и "русский" в Украине нужно законодательно разделить, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 8150 монеты княза Владимира найденные на .юге..Италии...10 векПонятия "российский" и "русский" в Украине нужно законодательно разделить, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 9155
  • Valery Greff
    Понятия "русский" в Украинском языке нет и никогда не было! Попытка его "закрепить на законодательном уровне" преступна!
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