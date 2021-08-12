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У сфабрикованій проти Порошенка "справі моряків" ДБР підіграє країні-агресору: відмовилося долучити рішення Міжнародного морського трибуналу, - адвокат Головань

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У сфабрикованій проти Порошенка "справі моряків" ДБР підіграє країні-агресору: відмовилося долучити рішення Міжнародного морського трибуналу, - адвокат Головань
У Державному бюро розслідувань відмовилися залучити до так званої "справи моряків", сфабрикованої проти Петра Порошенка, рішення Міжнародного морського трибуналу в Гамбурзі.

Про це повідомив адвокат п'ятого Президента Ігор Головань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

У ДБР вирішили почекати, а раптом Україна все ж програє в міжнародному процесі щодо інциденту в Керченській протоці, констатує Головань.

"Суспільство вже почало забувати про "справу моряків" – зареєстроване ДБР з подачі агентів впливу держави-агресора кримінальне провадження, в рамках якого слідчі ДБР намагаються довести, що Україна і українські моряки самі винні у захопленні росіянами наших кораблів", – пише Головань у Facebook.

"А тим часом "старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Сергєєва прямо 10 липня 2021р. винесла постанову, якою відмовилася витребувати і долучити до матеріалів провадження копію офіційного тексту Рішення міжнародного трибуналу з морського права від 25.05.2019", – повідомив адвокат.

Трибунал тоді зобов’язав РФ негайно звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків і кораблі та повернути їх в Україну. За два роки "розслідування" Рішення міжнародного трибуналу з морського права від 25.05.2019 навіть не було приєднано до матеріалів провадження, – констатує Ігор Головань.

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Адвокат оприлюднив відповідь ДБР, в якій зазначено: "спір між Україною та РФ ще розглядається, остаточного рішення не винесено". "Слідчі ДБР і їх замовники дуже сподіваються, що Україна програє", – резюмує Ігор Головань.

У сфабрикованій проти Порошенка справі моряків ДБР підіграє країні-агресору: відмовилося долучити рішення Міжнародного морського трибуналу, - адвокат Головань 01

Як відомо, 25 травня 2019 р. Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі оголосив про застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення нею імунітетів трьох українських військових кораблів і 24 членів їх екіпажів. Засідання морського трибуналу в Гамбурзі відбулося рівно через шість місяців після захоплення Росією в Керченській протоці екіпажів двох малих броньованих артилерійських катерів і буксира ВМС України.

Справу по суті розглядає Арбітражний суд в Гаазі, який має юрисдикцію щодо всіх спорів між Україною і Росією по Конвенції ООН з морського права.

21 травня 2019 р. Державне бюро розслідувань за заявою ексзаступника глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова, який повернувся в Україну після 5 років перебування за кордоном, порушило справу проти Петра Порошенка за здійснення в листопаді 2019 переходу корабельної групи ВМС Збройних сил України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки.

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Топ коментарі

  • Sergii Ustim
    В сфабрикованном против Порошенко "деле моряков" ГБР подыгрывает стране-агрессору: отказалось приобщить решение Международного морского трибунала, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 6648
  • Герхард
    Так по сути ЗЕ слил решение Международного морского трибунала и сдал интересы Украины в ЧМ-регионе.

    Как же его шестеркам в ГБР присоединять это к делу?
  • volley
    А меня выкумаривают наши долбодятлы, которые пишут, что бубучка стал, вишь ли, патриотом. Ага, особенно фсбшная мразь гринпоц стал патритом. Ему выгодно перетягивать патриотических украинцев к себе в лохторат- он будет ездить на передок и награждать военных, а по сути постоянно то атовцев, то волонтеров сажают за решетки, и гос изменники типа мертветчука и дерьмака рулят страной по тихому. А в деле моряков- самая большая тварь это как раз ослобородька не лох- который отдал Цемаха за обмен на наших ребят типа, когда решением международного суда ***** сам бы через пару дней отдал моряков, иначе бы кацапов не пустили бы ни в один порт и ни в одно море в мире решение международого суда. А сейчас зеленогнойная пакость совсем сдала Азовское море под*****вцам, поцреот блин хренов
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