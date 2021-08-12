У сфабрикованій проти Порошенка "справі моряків" ДБР підіграє країні-агресору: відмовилося долучити рішення Міжнародного морського трибуналу, - адвокат Головань
Про це повідомив адвокат п'ятого Президента Ігор Головань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
У ДБР вирішили почекати, а раптом Україна все ж програє в міжнародному процесі щодо інциденту в Керченській протоці, констатує Головань.
"Суспільство вже почало забувати про "справу моряків" – зареєстроване ДБР з подачі агентів впливу держави-агресора кримінальне провадження, в рамках якого слідчі ДБР намагаються довести, що Україна і українські моряки самі винні у захопленні росіянами наших кораблів", – пише Головань у Facebook.
"А тим часом "старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Сергєєва прямо 10 липня 2021р. винесла постанову, якою відмовилася витребувати і долучити до матеріалів провадження копію офіційного тексту Рішення міжнародного трибуналу з морського права від 25.05.2019", – повідомив адвокат.
Трибунал тоді зобов’язав РФ негайно звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків і кораблі та повернути їх в Україну. За два роки "розслідування" Рішення міжнародного трибуналу з морського права від 25.05.2019 навіть не було приєднано до матеріалів провадження, – констатує Ігор Головань.
Адвокат оприлюднив відповідь ДБР, в якій зазначено: "спір між Україною та РФ ще розглядається, остаточного рішення не винесено". "Слідчі ДБР і їх замовники дуже сподіваються, що Україна програє", – резюмує Ігор Головань.
Як відомо, 25 травня 2019 р. Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі оголосив про застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення нею імунітетів трьох українських військових кораблів і 24 членів їх екіпажів. Засідання морського трибуналу в Гамбурзі відбулося рівно через шість місяців після захоплення Росією в Керченській протоці екіпажів двох малих броньованих артилерійських катерів і буксира ВМС України.
Справу по суті розглядає Арбітражний суд в Гаазі, який має юрисдикцію щодо всіх спорів між Україною і Росією по Конвенції ООН з морського права.
21 травня 2019 р. Державне бюро розслідувань за заявою ексзаступника глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова, який повернувся в Україну після 5 років перебування за кордоном, порушило справу проти Петра Порошенка за здійснення в листопаді 2019 переходу корабельної групи ВМС Збройних сил України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки.