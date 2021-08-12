Новини • Окуповані території - Крим і Донбас

В окупованому Криму пригрозили учасникам "Кримської платформи" потраплянням до списку "недружніх держав"

3 83137
В окупованому Криму пригрозили учасникам "Кримської платформи" потраплянням до списку "недружніх держав"
Так званий "віцепрем'єр кримського уряду" Георгій Мурадов заявив, що міжнародний саміт "Кримська платформа" може обернутися для його учасників болючими наслідками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Кримська платформа" - це не просто провокація. Тому нам треба чітко позначити, які болючі наслідки можуть чекати учасників майбутнього саміту, бо вони мають намір поставити під сумнів територіальну цілісність Російської Федерації, зазіхати на нашу територію і життя громадян, які століттями проживають на древній землі Тавриди", - сказав Мурадов.

За його словами, обмежувальними заходами могли б стати накладення арешту на активи та заборона на в'їзд на територію Росії.

"Державам-учасницям саміту потрібно чітко донести, що вони, зазіхаючи на нашу країну, можуть потрапити в число недружніх нам держав", - додав Мурадов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість учасників "Кримської платформи" збільшилася до 38, ще один європейський партнер надіслав підтвердження, - Кулеба

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Владимир Иванец
    Пиз...ец как страшно, ага. По нынешним временам попасть в список недружественных кацапстану стран все равно, что в кожвендиспансере получить справку "ЗДОРОВ". В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 2851
  • Рома Маестро
    В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 1026
  • 5 копійок
    А чому вони так захвилювались? Мабуть таки усвідомлюють що Крим таки крадений. В оккупированном Крыму пригрозили участникам "Крымской платформы" попаданием в список "недружественных государств" - Цензор.НЕТ 7828
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини