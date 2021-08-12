МОЗ скоротило до 14 днів інтервал між дозами COVID-вакцини CoronaVac через поширення "дельта"-штаму
Згідно з повідомленням на сайті відомства, експерти Міністерства охорони здоров'я прийняли таке рішення, проаналізувавши рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та останні дослідження ефективності вакцини CoronaVac при різних інтервалах між дозами, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з дослідженнями, після вакцинації двома дозами з інтервалом в 14 днів ефективність вакцини CoronaVac проти розвитку симптоматичної форми захворювання коливалася від 51% до 84%, ефективність проти госпіталізації досягала 100%.
CoronaVac - це інактивована вакцина, яка містить в своєму складі неактивний, "знешкоджений" вірус. Організм реагує на нього і виробляє імунітет.
Станом на 12 серпня вакциною CoronaVac / Sinovac Biotech прищепили більш як 1,22 млн українців.