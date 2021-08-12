Нападник збірної України Яремчук відмовив російському журналісту в інтерв'ю: "Тільки за умови розмови українською мовою"
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Нападник збірної України Роман Яремчук відмовився від інтерв'ю російському виданню "Спорт-Експрес". Футболіст мотивував відмову тим, що не хоче спілкуватися російською мовою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив російський журналіст Максим Алланазаров.
За його словами, після матчу третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Бенфіка" - "Спартак" 10 серпня йому вдалося поспілкуватися з Яремчуком.
"Шкода, що Роман відмовився поспілкуватися на камеру. Відео можна було знімати тільки за умови розмови українською мовою, якої я не знаю", - йдеться в повідомленні.