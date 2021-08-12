Нападник збірної України Яремчук відмовив російському журналісту в інтерв'ю: "Тільки за умови розмови українською мовою"

Нападник збірної України Роман Яремчук відмовився від інтерв'ю російському виданню "Спорт-Експрес". Футболіст мотивував відмову тим, що не хоче спілкуватися російською мовою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив російський журналіст Максим Алланазаров.

За його словами, після матчу третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Бенфіка" - "Спартак" 10 серпня йому вдалося поспілкуватися з Яремчуком.

"Шкода, що Роман відмовився поспілкуватися на камеру. Відео можна було знімати тільки за умови розмови українською мовою, якої я не знаю", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Футболіст Селін: "Мій перехід у "Крылья Советов" не зрозуміли б люди, які не дали пересунути лінію розмежування до мого селища. За що я дуже їм вдячний"