Заповідник "Софія Київська" не дозволяв дрифт автомобілів на площі, - міськрада

У Національному заповіднику "Софія Київська" оприлюднили офіційну заяву, в якій зазначається, що ніяких погоджень на зйомки дрифту автомобілів на Софійській площі керівництво не надавало.

Про це в Facebook повідомляє пресслужба Київської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"У столиці діє Порядок організації та проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру в місті Києві, затвердженого Київською міською радою 19 грудня 2019 року. Відповідно до нього дозвіл на проведення заходу на Софійській площі надається виключно в разі погодження із Національним заповідником "Софія Київська" з метою недопущення техногенного негативного впливу на стан пам’яток національного значення", - йдеться в повідомленні.

"Відповідний запит від організаторів зйомок дрифту в Національний заповідник не надходив", - додали в міськраді.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 10 серпня на Софійській площі дрифтували 2 автомобілі, в одному з них перебувала реп-виконавиця Альона Альона, все це знімали на відео. Дрифт викликав скандал: машини залишили на площі сліди, в КМДА заявили, що раніше відмовила організаторам - компанії Red Bull - у проведенні зйомки, але ті проігнорували відмову. Поліція почала кримінальну справу, прокуратура підрахувала, що розмір збитків становить 50 тис. грн і вилучила автомобілі, які дрифтували.