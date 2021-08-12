Причиною загострення на Донбасі можуть бути майбутні зустрічі Зеленського з Меркель і Байденом, - Гармаш

Росія використовує обстріли на Донбасі як в геополітиці проти України, так і для внутрішніх цілей перед виборами в Держдуму Росії восени.

Про це заявив представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Якщо говорити про причини, як я їх бачу, то я для себе виділив декілька факторів. Один з них - геополітичний. Зустріч Байдена із Зеленським, Меркель із Зеленським. Ми бачили минулої весни перед самітом НАТО, коли були можливі позитивні рішення для України, речник МЗС Росії Марія Захарова говорила, що якщо триватиме мілітаризація України й зближення з НАТО, то це загострить ситуацію на Донбасі", - сказав представник ТКГ.

За його словами, Росія використовує ситуацію на Донбасі як стримуючий фактор і як фактор шантажу, в тому числі в геополітиці.

"Другий фактор - внутрішньоросійський. Не забуваємо, що там вибори. Їм потрібна тема, яка мобілізує електорат. Тема України як ворога мобілізує сьогодні путінський електорат, зокрема й на окупованій території, залучаючи новостворених російських громадян до голосування. Також дуже важливо розуміти, що на окупованій території зростає невдоволення тим, що заблоковані КПВВ, люди не можуть підтримувати родинні зв'язки, отримувати пенсії. І ось створюється на фронті ситуація, яка дозволяла б їм (бойовикам ОРДЛО і Росії - ред.) виправдовувати закриття КПВВ. Вони говорять про те, що немає умов безпеки. Я б не відкидав і військовий фактор - це терор мирних жителів з метою очищення від них зони потенційної активізації військових дій", - додав представник української делегації в ТКГ.

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