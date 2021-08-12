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"Вакцинувався - отримаєш премію": Мер Івано-Франківська Марцінків запропонував стимулювати педагогів робити щеплення від COVID-19

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"Вакцинувався - отримаєш премію": Мер Івано-Франківська Марцінків запропонував стимулювати педагогів робити щеплення від COVID-19
Влада Івано-Франківська планує заохочувати вчителів і вихователів у дитсадках за вакцинацію від COVID-19.

Про це в ефірі радіо "Західний полюс" заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є школи, де більш як 90% вчителів вакцинувалися, а є, де менше 30%. Прошу, щоб ми не переходили на дистанційне навчання - збільшити кількість вакцинації в навчальних закладах. ... Вакцинація добровільна. Але школи і діти, які прийдуть - це потенційна загроза передачі інфекційних захворювань. Тому ми будемо мотивувати. будемо мотивувати преміями тих вчителів, вихователів, які будуть вакцинуватися. Тобто вакцинувалися - отримаєш премію від міста. Йдеться про стимул в рамках законодавства. Стимулювати і мотивувати, я вважаю, це правильно", - зазначив мер.

За словами Марцінківа, для центральної влади вигідно посилити карантин у вересні-жовтні, оскільки почнуться проблеми з тарифами, піднімуться ціни на газ.

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Топ коментарі

  • Андрей Нешевченко
    Если бы меня таким образом попытались "стимулировать и мотивировать"(с), то я бы отдал в 10 раз больше, чтобы от меня отстали. Или в 100 раз, что не особо важно. Ну реально: все ведь знают- бесплатный сыр- только в мышеловке бывает! Такими стимуляциями и мотивациями эти деятели только отпугивают людей! Понятно, тех людей, которые обладают хотя бы некоторым количеством мозгов.
  • Yakov Yakov
    както подозрительно. от добра, добра не ищут.
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Педагоги якимсь чином вирізняються серед усіх якщо так то які вони мають переваги серед інших громадян? А пан мер має платити премії зі свого, чи з міського бюджету?
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