Новини

Україна відправила Литві 38 тонн гуманітарної допомоги, зокрема колючий дріт. ФОТОрепортаж

4 65337
Понад 38 тонн гуманітарного вантажу вирушили сьогодні, 12 серпня, з України в Литву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, це перший етап допомоги з трьох, яку Україна спрямовує відповідно до Указу Президента Володимира Зеленського та розпорядженням Кабінету Міністрів.

Допомога буде сприяти посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів.

Вантаж супроводжує група співробітників ДСНС, які повинні передати його представникам Служби охорони державного кордону при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва відправила Україні 54 тис. доз вакцини AstraZeneca

Україна відправила Литві 38 тонн гуманітарної допомоги, зокрема колючий дріт 01
Україна відправила Литві 38 тонн гуманітарної допомоги, зокрема колючий дріт 02
Україна відправила Литві 38 тонн гуманітарної допомоги, зокрема колючий дріт 03
Фото: ДСНС

Топ коментарі

  • Сергей Сергеев 8d44ba1e
    Чем можем, тем и поможем.
  • Підлога Маккартні
    Мины противопехотные нужно посталять, а не проволоку Украина отправила Литве 38 тонн гуманитарной помощи, в том числе колючую проволоку - Цензор.НЕТ 5207
  • Petra Jonaiti
    закон устарел, надо менять. Когда его принимали, негры и арабы массово не переселялись за халявой в Европу. И их, как гибридное оружие , не использовали диктаторы в своих целях- расшатать ЕС.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини