Окупанти завтра відкриють КПВВ "Оленівка"

Завтра, 13 серпня, терористи "ДНР" відкриють рух через пункт пропуску "Оленівка" біля окупованого Донецька.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".

Перетнути лінію зіткнення на в'їзд і виїзд можна буде з 9:00 до 16:30.

Для виїзду з окупованих територій потрібно мати реєстрацію на підконтрольній Україні території. Для в'їзду необхідно заздалегідь отримати дозвіл так званого "міжвідомчого штабу ДНР".

При в'їзді на окуповану частину Донецької області потрібно заповнити бланк-згоду "на направлення в стаціонарне відділення установи охорони здоров'я для проведення обстеження". Або, при бажанні, можна здати експрес-тест на коронавірус вартістю близько 1900 рублів (730 гривень). При цьому особам, які в'їжджають, рекомендують подбати про наявність російських рублів, оскільки обмінних пунктів на КПП "Оленівка" немає. Результати тесту можна отримати протягом 15 хвилин.

Також читайте: Бойовики продовжують блокувати КПВВ на лінії розмежування: повноцінний пропуск здійснюється тільки в Станиці Луганській, - штаб ООС

У разі негативного результату потрібно дати згоду на 14-денну самоізоляцію вдома. У разі позитивного результату тесту - людину направлять у лікарняний стаціонар для проведення подальшого обстеження.

При в'їзді на територію вільної України необхідно здавати експрес-тест на антиген коронавірусу і встановлювати мобільний застосунок "Дій. Вдома", яке контролює самоізоляцію.

Якщо тестування показало негативний результат на COVID-19, то людині не потрібно йти на самоізоляцію. Крім того, самоізоляція достроково припиняється в разі отримання негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, який проведено після перетину КПВВ. Самоізоляцію також не потрібно проходити людям, у яких є документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ в перелік дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, або довідки 063-О про перше щеплення за курсом вакцинації.

Однак українські прикордонники не будуть брати до уваги вакцинацію препаратом "Спутник V", тому що ця вакцина не була включена Всесвітньою організацією охорони здоров'я до переліку для використання в надзвичайних ситуаціях. Термін самоізоляції становить 10 днів і починається через 72 години з моменту перетину КПВВ.