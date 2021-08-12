Віцепрезидент НОК України Лисов про скандал із Магучіх: Не винні спортсмени, що таке твориться в політиці
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Віцепрезидент НОК України, президент Федерації стрибків у воду Ігор Лисов прокоментував скандал навколо легкоатлетки Ярослави Магучіх через її фото і обійми з російською спортсменкою на Олімпіаді в Токіо.
Як інформує Цензор.НЕТ, слова Лисова наводить УНІАН.
"Я вважаю, що спорт поза політикою. Потрібно дружити один з одним. Не винні спортсмени, що таке твориться в політиці", - сказав Лисов.
Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.
Сама Магучіх заявила, що не заперечує війну між Україною і РФ, а у фото з Ласіцкене не було жодної політичної позиції.