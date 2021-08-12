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Співачка Ірина Круг, яка виступала в окупованому Криму, приїде з концертом до Києва

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Співачка Ірина Круг, яка виступала в окупованому Криму, приїде з концертом до Києва
Восени в Києві пройде концерт російської співачки Ірини Круг, яка раніше з гастролями відвідувала окупований Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з даними на сайті "Миротворець", співачка гастролювала в окупованому Криму в 2016 році.

Співачка Ірина Круг, яка виступала в окупованому Криму, приїде з концертом до Києва 01
Співачка Ірина Круг, яка виступала в окупованому Криму, приїде з концертом до Києва 02

У той же час Ірина Круг планує виступити в столичному "Жовтневому палаці" 8 жовтня 2021 року.

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Співачка Ірина Круг, яка виступала в окупованому Криму, приїде з концертом до Києва 03

Також, в коментарях до посту про продаж квитків користувачі висловлюють обурення приїздом російської співачки.

Співачка Ірина Круг, яка виступала в окупованому Криму, приїде з концертом до Києва 04
Співачка Ірина Круг, яка виступала в окупованому Криму, приїде з концертом до Києва 05

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Топ коментарі

  • Африкан_Свиридович
    Блатняк музика для бидла! Адептів блатняка можна зразу в резервації!
  • Підлога Маккартні
    Маршрутчики и таксисты голосовали за ЗЕ!!! Так что думаю у нее проблем с гастролями не будет Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев - Цензор.НЕТ 7895
  • Підлога Маккартні
    Захадите в наш дом
    Наши двери аткрыты
    Ведь кацапы для нас
    Эта братья на век (с) зеля Выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг приедет с концертом в Киев - Цензор.НЕТ 8016
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