Співачка Ірина Круг, яка виступала в окупованому Криму, приїде з концертом до Києва
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Восени в Києві пройде концерт російської співачки Ірини Круг, яка раніше з гастролями відвідувала окупований Крим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з даними на сайті "Миротворець", співачка гастролювала в окупованому Криму в 2016 році.
У той же час Ірина Круг планує виступити в столичному "Жовтневому палаці" 8 жовтня 2021 року.
Також, в коментарях до посту про продаж квитків користувачі висловлюють обурення приїздом російської співачки.