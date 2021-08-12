Співачка Ірина Круг, яка виступала в окупованому Криму, приїде з концертом до Києва

Восени в Києві пройде концерт російської співачки Ірини Круг, яка раніше з гастролями відвідувала окупований Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з даними на сайті "Миротворець", співачка гастролювала в окупованому Криму в 2016 році.





У той же час Ірина Круг планує виступити в столичному "Жовтневому палаці" 8 жовтня 2021 року.

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Також, в коментарях до посту про продаж квитків користувачі висловлюють обурення приїздом російської співачки.





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