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Телеканалу "Інтер" призначили позапланову перевірку через трансляцію фільмів з акторами з "чорного списку", - Нацрада ТРМ

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Телеканалу "Інтер" призначили позапланову перевірку через трансляцію фільмів з акторами з "чорного списку", - Нацрада ТРМ
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову безвиїзну перевірку телеканалу "Інтер". Регулятор зафіксував трансляцію фільмів з російськими акторами, що входять до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регулятора.

Порушення виявили в ефірах за період з кінця липня до початку серпня поточного року. В ефірі "Інтера" транслювалися такі фільми:

  • "Місце зустрічі змінити не можна" ("Место встречи изменить нельзя") за участі Станіслава Говорухіна;
  • "Бранець замка Іф" ("Узник замка Иф") за участі Михайла Боярського;
  • "Д’Артаньян і три мушкетери" ("Д’Артаньян и три мушкетера") за участі Михайла Боярського, Ірини Алфьорової, Аліси Фрейндліх, Олега Табакова, Бориса Клюєва;
  • "За сімейними обставинами" ("По семейным обстоятельствам") за участі Євгена Стеблова;
  • "Велика перерва" ("Большая перемена") за участі Валентини Тализіної.

Підкреслюється, що перевірку проведуть в період з 30 серпня по 10 вересня. Мовник повинен направити до 2 вересня на адресу Національної ради документи і матеріали, необхідні для проведення безвиїзної перевірки, а також свої пояснення. Результати перевірки будуть розглядатися на засіданні.

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Крім цього повідомляється, що це вже третя перевірка, призначена телеканалу "Інтер" за подібні порушення.

"Телеканал не реагує на рішення регулятора і далі ігнорує чинне законодавство України", - прийшли до висновку в Нацраді.

Топ коментарі

  • Боря Боря
    Давно пора закрыть эту помойку.
  • Підлога Маккартні
    А скоты с федиром добронравовым не в чорном списке? Телеканалу "Интер" назначили внеплановую проверку из-за трансляции фильмов с актерами из "черного списка", - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 7223
  • Сергей Сергеев 13913468
    показали недавно Штирлитца. Да за одни только фразы про фашизм/нацизм такие его можно показать!«В бункере
    правит взбесившийся маньяк, готовый отправить наш народ на гибель ради своих
    шизофреничных идей»    «А всем
    вместе умирать не страшно - мы попадем в рай!»    «Если нашему
    народу дать свободу, мы сами себе создадим     SS»«Ничтожество, примерившее себе краденные
    генеральские сапоги»

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