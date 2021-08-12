Телеканалу "Інтер" призначили позапланову перевірку через трансляцію фільмів з акторами з "чорного списку", - Нацрада ТРМ

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову безвиїзну перевірку телеканалу "Інтер". Регулятор зафіксував трансляцію фільмів з російськими акторами, що входять до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регулятора.

Порушення виявили в ефірах за період з кінця липня до початку серпня поточного року. В ефірі "Інтера" транслювалися такі фільми:

"Місце зустрічі змінити не можна" ("Место встречи изменить нельзя") за участі Станіслава Говорухіна;

"Бранець замка Іф" ("Узник замка Иф") за участі Михайла Боярського;

"Д’Артаньян і три мушкетери" ("Д’Артаньян и три мушкетера") за участі Михайла Боярського, Ірини Алфьорової, Аліси Фрейндліх, Олега Табакова, Бориса Клюєва;

"За сімейними обставинами" ("По семейным обстоятельствам") за участі Євгена Стеблова;

"Велика перерва" ("Большая перемена") за участі Валентини Тализіної.

Підкреслюється, що перевірку проведуть в період з 30 серпня по 10 вересня. Мовник повинен направити до 2 вересня на адресу Національної ради документи і матеріали, необхідні для проведення безвиїзної перевірки, а також свої пояснення. Результати перевірки будуть розглядатися на засіданні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканал "1+1" оштрафували за трансляцію російського серіалу без перекладу українською

Крім цього повідомляється, що це вже третя перевірка, призначена телеканалу "Інтер" за подібні порушення.

"Телеканал не реагує на рішення регулятора і далі ігнорує чинне законодавство України", - прийшли до висновку в Нацраді.