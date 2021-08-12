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В органах влади необхідно призначити відповідальних за імплементацію мовного законодавства, - Кремінь

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В органах влади необхідно призначити відповідальних за імплементацію мовного законодавства, - Кремінь
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наполягає на необхідності призначення в центральних органах виконавчої влади та в органах місцевої влади профільних заступників керівників, що відповідають за імплементацію мовного законодавства.

"Дуже важливо, щоб відбувалася комплексна взаємодія місцевої влади з громадами. Саме тому ми активно працюємо з обласними державними адміністраціями та обласними радами. Підготували листи на голів міських рад, міст обласного підпорядкування, щоб в кожній області були профільні заступники, які б відповідали за імплементацію мовного закону", -  заявив Кремінь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, за його словами, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення, щоб у кожному з міністерств також визначили профільних заступників, які, зокрема, відповідатимуть за імплементацію мовного законодавства в конкретних сферах: освіті, медицині, фізичній культурі та спорті, правоохоронній діяльності, енергетиці.

Також дивіться: Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • OlO IO fb034c88
    Главой комиссии назначить Фарион!
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Навіщо далеко ходити,якщо цензор друкується з початку мовою окупанта а потім українською це той патріотичний законослухняний проект. В органах власти необходимо назначить ответственных за имплементацию языкового законодательства, - Креминь - Цензор.НЕТ 8922
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Пан вчитель має з початку сам вивчити українську а вже потім рекламувати свої здібності.Може так статись що пан той свій партбілет вивчить зі зворотньої сторони а потім проковтне.щоб не було бажання тут погрожувати.Живеш в Україні -вчи мову пацак. В органах власти необходимо назначить ответственных за имплементацию языкового законодательства, - Креминь - Цензор.НЕТ 1988
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