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У центрі Києва з'явилися велосипедні зони очікування: як користуватися. ФОТОрепортаж

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На вулицях столиці впроваджують лівоповоротні велосипедні зони очікування. Завдяки їм покращується видимість велосипедистів під час поворотів ліворуч, перелаштування та маневрів на перехресті. Такі зони покликані зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод за участю велосипедів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

"Першу велосипедну зону очікування влаштували на регульованому перехресті вулиць Олеся Гончара та Ярославів Вал. Промаркована зона з віднесеною вперед стоп-лінією дає змогу виконувати велосипедистам безпечний лівий поворот на перехресті. Зону очікування організували в рамках продовження велосипедної смуги на вулиці Олеся Гончара від вулиці Ярославів Вал до Великої Житомирської. Таким чином велосипедними смугами поєднано площу Перемоги, Львівську площу, Золоті Ворота та вулицю Велику Житомирську. Незабаром такі ж зони очікування для велосипедів будуть облаштовані на вулицях Цитадельній, Бажова та Микитенка", – зазначив Олександр Густєлєв.

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Як правильно проїжджати велосипедну зону очікування?

Велосипедистам: на червоний сигнал світлофора для повороту ліворуч перелаштуватися з велосипедної смуги на зону очікування перед автомобілями, позначену червоною розміткою, та зайняти положення якомога лівіше. Рушати на зелений сигнал світлофора. На зелений сигнал світлофора для повороту ліворуч зачекати на велосипедній смузі на червоний сигнал і перелаштуватися на велосипедну зону очікування якомога лівіше. Рушати на зелений сигнал світлофора.

У центрі Києва зявилися велосипедні зони очікування: як користуватися 01

Необхідно обов’язково подавати сигнал рукою про напрямок маневру!

Автомобілістам: на червоний сигнал світлофора зупинитись перед першою стоп-лінією біля знаку та розмітки "Стоп". На зелений сигнал світлофора дати можливість велосипедистам виконати лівий поворот, рухатися за велосипедистами, зберігаючи дистанцію.

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У центрі Києва зявилися велосипедні зони очікування: як користуватися 02

"Розвиток велосипедної інфраструктури – вимога часу. Тож навчитися всім взаємодіяти та поважати одне одного на дорогах – запорука безпеки для кожного учасника руху", – наголосив Олександр Густєлєв.

У центрі Києва зявилися велосипедні зони очікування: як користуватися 03
Фото: сайт КГГА

У центрі Києва зявилися велосипедні зони очікування: як користуватися 04

Топ коментарі

  • 5 копійок
    До лампочки ці зони, знаючи наших водіїв.
  • Parik Jheck
    Це все чудово але які пункти ПДД це регламентують?
  • Nick Carpenter 61166870
    Зони очікування теоретично допомагатимуть велосипедистам робити безпечний лівий поворот. За умови, що автомобілісти залишатимуть ці зони вільними під час зупинки.
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