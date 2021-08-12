У Міжнародний кримінальний суд направлено повідомлення про злочини проти культурної спадщини в окупованому Криму, - Венедіктова

Підписано інформаційне повідомлення в Міжнародний кримінальний суд щодо злочинів проти культурної спадщини в окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Відправляємо до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду чергове інформаційне повідомлення, яке стосується воєнних злочинів проти об’єктів культурної спадщини на тимчасово окупованій території півострова Крим", - йдеться в повідомленні.

За словами Венедіктової, Офіс Генпрокурора спільно із експертами з міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права із ГО "Регіональний центр прав людини", "Євромайдан-Крим" та Української асоціації міжнародного права зібрали величезний масив доказів широкомасштабного привласнення і руйнування об’єктів культурної спадщини, не виправданих воєнною необхідністю і здійснюваних незаконним чином.

"Культурні цінності, що перебувають у музеях АР Крим та м. Севастополь, а також культурна спадщина, розташована на цій території, є власністю держави Україна, національним багатством, невід’ємною складовою національного культурного надбання та охороняється як національним законодавством, так і міжнародним правом.

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Знищення унікальних об’єктів культурної спадщини людства є таким же незворотним злочином як і позбавлення людини життя. Адже один із способів припинити існування народу – це знищити його культуру і історію. Це тонкі матерії, але дуже вагомі для самоідентичності нашої держави. Ми передаємо докази експропріації та руйнування цих цінностей, щоби Міжнародний кримінальний суд долучив їх до свого розслідування, яке, сподіваємось вже найближчим часом може розпочатись", - підкреслила генпрокурор.

У документі наведено докази широкомасштабного руйнування і привласнення об'єктів культурної спадщини: Стародавнє місто Херсонес Таврійський і його хора; Історичне середовище столиці кримських ханів у Бахчисараї - Ханський палац, Чуфут-Кале; Кримська астрофізична обсерваторія; Вежа Костянтина та Докова Башта у м. Феодосія; Церква Івана Предтечі у м. Керч. Викладені в інформповідомленні також численні випадки незаконних археологічних розкопок та модифікацій культурних цінностей на тимчасово окупованій території півострова Крим, зокрема поселень Кермен-Бурун та Сиваг-Кермен.

Також в інформаційному повідомленні детально описані інші форми вчинення злочинів з боку Також у інформаційному повідомленні детально описано інші форми скоєння злочинів з боку офіційної влади РФ та окупаційної влади півострова Крим. Серед них: незаконний обіг предметів культури, злочинна недбалість у процесі так званої "реставрації" об’єктів культури, проведення незаконних археологічних розкопок, зокрема, розкопок місць поховань та курганів, їх руйнування та пограбування, а також переміщення культурних цінностей з тимчасово окупованої території.

Десятки об’єктів культурної спадщини України та людства було знищено також внаслідок будівництва так званої траси "Таврида" - це траса Керч-Севастополь та шляхопроводи у Севастополі, що разом зі спорудженням Кримського мосту відповідно до Резолюції Генасамблеї ООН "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів сприяє подальшій мілітаризації півострова.

Такі дії є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права, та кваліфікуються як окремий різновид воєнних злочинів за змістом Римського статуту Міжнародного кримінального суду.