Лавров про Кримську платформу: Черговий шабаш, на якому Захід буде розвивати неонацистські настрої Києва
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Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "шабашем" плановану зустріч ініційованої Україною Кримської платформи. Він вважає, що там Захід нібито "буде розвивати неонацистські настрої Києва".
Про це заявив Лавров на зустрічі з учасниками арткластеру "Таврида", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Через тиждень відбудеться черговий шабаш - "Кримська платформа", на якій Захід буде продовжувати пестити неонацистські, расистські настрої сучасної української влади", - заявив він.