Новини

Лавров про Кримську платформу: Черговий шабаш, на якому Захід буде розвивати неонацистські настрої Києва

5 17462
Лавров про Кримську платформу: Черговий шабаш, на якому Захід буде розвивати неонацистські настрої Києва
Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "шабашем" плановану зустріч ініційованої Україною Кримської платформи. Він вважає, що там Захід нібито "буде розвивати неонацистські настрої Києва".

Про це заявив Лавров на зустрічі з учасниками арткластеру "Таврида", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Через тиждень відбудеться черговий шабаш - "Кримська платформа", на якій Захід буде продовжувати пестити неонацистські, расистські настрої сучасної української влади", - заявив він.

Читайте також: В окупованому Криму пригрозили учасникам "Кримської платформи" потраплянням до списку "недружніх держав"

Топ коментарі

  • Dmitiry Vizhutkin
    ;+))))) дайте ему овса
  • Valery Greff
    "Значит, хорошие сапоги. Надо брать!" (с)

    Лавров о Крымской платформе: Очередной шабаш, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева - Цензор.НЕТ 6190
  • вставай
    Мдя... кремлядську коняку аж "трисёт". Приємно спостерігати.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини