Лавров про Кримську платформу: Черговий шабаш, на якому Захід буде розвивати неонацистські настрої Києва

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "шабашем" плановану зустріч ініційованої Україною Кримської платформи. Він вважає, що там Захід нібито "буде розвивати неонацистські настрої Києва".

Про це заявив Лавров на зустрічі з учасниками арткластеру "Таврида", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Через тиждень відбудеться черговий шабаш - "Кримська платформа", на якій Захід буде продовжувати пестити неонацистські, расистські настрої сучасної української влади", - заявив він.

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