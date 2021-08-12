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Міноборони опрацьовує питання добудови фрегата "Володимир Великий": потрібно 8,3 млрд грн, - Таран

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Міноборони опрацьовує питання добудови фрегата "Володимир Великий": потрібно 8,3 млрд грн, - Таран
Міністерство оборони підрахувало, що для добудови корабля "Володимир Великий" Україні необхідно 8,3 млрд гривень - його перекваліфікують з класу "корвет" на клас "фрегат" .

Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі спільно з Генеральним штабом Збройних Сил України опрацьовується питання добудови корабля вже за класом "фрегат". У такому форматі в майбутньому "Володимир Великий" зможе замінити в бойовому складі Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьмана Сагайдачного"", - говорить глава Міноборони Андрій Таран.

За його словами, добудова корабля тісно пов'язана з придбанням нових можливостей українськими підприємствами, які будуть добудовувати корвети класу Ada.

Повідомляється, що у "Володимир Великий" вже вклали 569 млн грн при курсі 8 $ - його готовність становить 17%. Зокрема, виготовлені блоки 1-7 основного корпусу корабля і блок 8 надбудови корабля, закуплена частина устаткування вітчизняного і іноземного виробництва. За останніми оцінками, на добудову корабля "Володимир Великий" необхідні близько 8,3 млрд грн без урахування боєкомплекту.

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Топ коментарі

  • Andy Jumeirach
    в чом проблема ?
    8 млрд./40 млн. = 200 грн.
    я готов скинуться
  • Сергей Сергеев 13913468
    или пара-тройка новых вилл у кого-то...
  • roadstar
    Минуточку!! еще раз минуточку!!! Я правильно в диоптриях разлядел 8,3 миллярда гривен????? Это один доморощенный фрегат????? Это точно????
    Т.е 8.3 миллярда грн. делим на курс 27.00 имеем = 0,3074 миллярда далларз. Правда???
    Ниии...*****...вы там рехнулись??? Программа строительства ПЯТИ!!! корветов Visby со спуском сдачей и с бутилькой шампаня тянет аж на 0,9 миллярда. Это пяти! Т.е один корвет, который легко вжарит раком вашего Владимира Великого стоит аж.....пауза....0,18 миллярда!!!
    НЕее, вы канечна скажете, ни фигасе, дык тетеря этот же фрегатище. Ты прощелкал?
    Не вопро! Смотрим амеровский фрегат (типовой!) типа «Оливер Хазард Перри», имеем программу из 52!! фрегатов общей стоимостью аж ..пауза ...10,1 милярда далларз! Не спеша делим на исправном калькуляторе. И имеем, что один фрегат стоит аж....0,19 миллярда долларз.
    И теперича вопросик, что это за фарш такой будет в вашем ФРЕГАТИЩЕЕЕЕ?????
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