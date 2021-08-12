У вакцин Pfizer і Moderna виявили нові побічні ефекти: В Євросоюзі почали їх вивчати
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Вакциновані препаратами Pfizer і Moderna поскаржилися на побічні ефекти після щеплення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
Так, пацієнти заявили, що після вакцинації цими препаратами у них з'явилися:
- мультиформна еритема - форма алергічної реакції на шкірі,
- гломерулонефрит - запалення нирок,
- нефротичний синдром - ураження нирок, що характеризується сильною втратою білка з сечею.
Європейське агентство з лікарських засобів вже вивчає побічні ефекти.