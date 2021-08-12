Кожен п'ятий "слуга народу" став фігурантом гучного скандалу за 2 роки роботи Ради, - КВУ. Список скандалістів

Два роки роботи Верховної Ради IX скликання охарактеризував значною кількістю публічних скандалів, пов'язаних з народними депутатами "Слуги народу". Аналіз відкритих джерел показує, що фігурантом гучного скандалу став кожен п'ятий депутат монобільшості - всього 53 народні депутати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Комітет виборців України.

Серед основних причин скандалів: проросійські заяви депутатів "Слуги Народу", неетична поведінка, зокрема, й під час планерних засідань ВР, а також звинувачення в корупції.

Серед лідерів за кількістю публічних скандалів – Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Євген Шевченко, Максим Бужанський, Давид Арахамія.

"Це безпрецедентна кількість публічних скандалів як для однієї фракції. Попри обіцянки В. Зеленського прощатися зі скандальними депутатами, більшість з них досі є членами фракції. Деякі політики спромоглися потрапити відразу в декілька гучних скандалів за два роки роботи в парламенті. Серед можливих причин такої ситуації – формування виборчого списку на парламентських виборах не на основі професійних якостей кандидатів, а завдяки особистим симпатіям. В результаті в парламент потрапили десятки осіб, які ніколи раніше не займалися політикою і не розуміють основ публічної комунікації", – прокоментував голова КВУ Олексій Кошель.

"Велика кількість скандалів не лише знижує довіру громадян до дій влади, але й загалом негативно позначається на ставленні до парламенту", – додав О. Кошель.

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Нижче наведено основних фігурантів скандальних ситуацій за перші два роки роботи ВР.