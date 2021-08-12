Рудьковський заявив про повернення з Австрії в Україну: Я - найзацікавленіша людина встановити правду у справі рейдерства

Ексміністр транспорту і зв'язку Микола Рудьковський повідомив, що був в Австрії і повертається в Україну.

Про це Рудьковський повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки вчора ввечері від журналістів пролунали звинувачення на мою адресу щодо місця перебування, то вважаю за необхідне повернутися з Відня на батьківщину. Я-найбільш зацікавлена людина встановити правду у справі рейдерства. Власне, джерелом негативних, а головне-недостовірних публікацій останнього часу вважаю свою позицію відстоювати істину замість погодитися на вимагання. Оскільки тягар доведення у справах про захист честі, гідності і ділової репутації лежить на відповідачеві, то сподіваюсь, що мій судовий позов поставить крапку як мінімум в цій новині.

P.S. Невже хтось дійсно може вірити, що повернувшись саме в Україну з Росії, я не повернусь з Австрії чи будь-якої іншої країни?"- підсумував він.

Також читайте: Справа про викрадення "слуги народу" Семінського: Печерський суд відпустив ексміністра Рудьковського під нічний домашній арешт

Як повідомлялося, ексглаві Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського. За даними правоохоронців, Семінського позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн. Рудьковський усі звинувачення категорично заперечує і називає справу інструментом вимагання частки компанії "Нафтогазвидобування".

24 червня 2021 року суд відправив Рудьковського під арешт у справі про викрадення "слуги народу" Семінського.

Цензор.НЕТ про всі перипетії навколо Нафтогазвидобування писав неодноразово.