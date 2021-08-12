Екскандидата в президенти Дмитрієва затримали в Білорусі, - правозахисний центр "Вясна"
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Колишнього кандидата в президенти Білорусі Андрія Дмитрієва затримали силовики.
Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна", передає Цензор.НЕТ.
Дмитрієв - є співголовою громадської організації "Говори правду", членом оргкомітету "Нашої партії".
Силовики затримали його вранці. Водночас досі невідомо, з якої причини його забрали і де він перебуває.
"Говори правду" - об'єднання, яке почало в Білорусі кампанію, на основі якої в президенти балотувалися кілька людей в різні роки.