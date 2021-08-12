Bayraktar хоче побудувати в Україні центр зі збору БПЛА
Про це повідомила заступнниця генерального директора з інвестицій Наталія Озден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Baykar має намір інвестувати в Україну і наразі розробляє відповідний інвестиційний проєкт", - повідомила вона під час Міжнародного оборонного інвестиційного форуму у Києві в четвер.
За її словами, проєкт передбачає 100-відсоткові інвестиції Baykar у створення новітнього центру науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), створення виробничих потужностей і збору БПЛА, а також цехів техобслуговування та ремонту із супровідними сервісами.
Окрім того, турецька компанія ініціює створення індустріального парку й технопарку оборонних технологій для українських і турецьких підприємств.
"Це була б потужна ініціатива, яка збагатила б обидві держави", - резюмувала Озден.