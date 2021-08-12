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Якість відремонтованої дороги Н-31 на Дніпропетровщині перевірять за допомогою болідів Формули-3

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На трасі Н-31 Дніпро-Решетилівка відбудуться гонки болідів "Естонія" класу Формула-3. Автомобілі випробують якість дорожнього покриття.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба автомобільних доріг Дніпропетровської області.

Старт автогонок відбудеться 19 серпня о 12-00 від дворівневої розв'язки в Петриківському районі.

На відрізку протяжністю 14 км проїдуть боліди, за кермом яких будуть майстри автомобільного спорту Олександр Медведченко, Володимир Гавриленко і Віктор Поваров. Самі машини надані технічним музеєм "Машини часу".

Якість відремонтованої дороги Н-31 на Дніпропетровщині перевірять за допомогою болідів Формули-3 01

У Дніпропетровській області дорога Н-31 побудована вже до каналу Дніпро-Донбас. Дорожникам залишилося прокласти 29,5 км з 59 км. У сусідній Полтавській області протяжність нової траси становитиме 79 км, де вона буде виконана повністю із застосуванням важкого бетону.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2020 році в Україні буде побудовано і реконструйовано в цілому 6500 км, з яких дороги державного значення складуть 4500 км, і 2000 км - місцевого.

Топ коментарі

  • Дмитрий Кузнецов 66594860
    Испытание скоростью? Что там курят, я тоже такое хочу. Фуры на трассу выпустить, они и проверят качество покрытия.
  • Огусто
    Качество отремонтированной дороги Н-31 на Днепропетровщине проверят с помощью болидов Формулы-3 - Цензор.НЕТ 7810
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Не проверят, там Альона теперь всех шваброй отгоняет.
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