15 ватажкам і бойовикам армійського корпусу "ДНР" заочно повідомлено про підозру, - Нацполіція

Правоохоронці заочно оголосили про підозру 15 ватажкам і бойовикам підтримуваного РФ незаконного збройного формування "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Під час досудового розслідування встановлено, що з листопада 2014 року 15 представників незаконних збройних формувань сьомої бригади Армійського корпусу так званої "ДНР" обіймали керівні посади у вказаному підрозділі.

Військовослужбовці терористичної організації брали участь у збройному конфлікті проти сил АТО та ООС на Дебальцевському напрямку.

Відомо, що двоє з бойовиків є громадянами РФ.

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Вчора, 10 серпня, вказаним особам було повідомлено про підозру за участь у діяльності, не передбачених законом збройних формувань, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.