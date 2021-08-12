Грузія щонайменше на 3 тижні зупиняє роботу муніципального транспорту через спалах коронавірусу

Влада Грузії для протидії нового спалаху коронавірусу вирішила зупинити муніципальний транспорт. Громадський транспорт не працюватиме мінімум три тижні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".

Робота громадського транспорту в Грузії буде зупинена з 14 серпня по 4 вересня. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні міжвідомчої координаційної ради щодо боротьби з коронавірусом при уряді.

Також в Грузії забороняють проведення концертів, фестивалів і спортивних турнірів, крім міжнародних змагань. Дитячі розважальні центри також припиняють роботу.

Ще одне обмеження стосується ресторанів і кафе. Закладам громадського харчування заборонили працювати після 23:00. Зараз вони повинні закривати двері опівночі.

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