Грузія щонайменше на 3 тижні зупиняє роботу муніципального транспорту через спалах коронавірусу
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Влада Грузії для протидії нового спалаху коронавірусу вирішила зупинити муніципальний транспорт. Громадський транспорт не працюватиме мінімум три тижні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".
Робота громадського транспорту в Грузії буде зупинена з 14 серпня по 4 вересня. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні міжвідомчої координаційної ради щодо боротьби з коронавірусом при уряді.
Також в Грузії забороняють проведення концертів, фестивалів і спортивних турнірів, крім міжнародних змагань. Дитячі розважальні центри також припиняють роботу.
Ще одне обмеження стосується ресторанів і кафе. Закладам громадського харчування заборонили працювати після 23:00. Зараз вони повинні закривати двері опівночі.